На 8 мостах Рязанской области ремонт выполнен на 70%. В план на 2022 год включено 13 мостов.

В районе деревни Новые Выселки Сасовского района на мосту через реку Лея уложено дорожное покрытие, ведутся работы по обустройству. В Милославском районе на мостах через реки Питомша и Сухая Полотебня идёт замена балок пролётного строения и мостового полотна. Вскоре планируют приступить к устройству барьерного и перильного ограждения.

Движение по отремонтированной части мостов через реки Мошка, Павловка, Гусь, Истья и Алёнка открыто. На второй половине проезжей части идёт ремонт конструкций пролётов и опор, замена мостового полотна с устройством новой гидроизоляции и дорожного покрытия.

Также устраивают деформационные швы, барьерное и перильное ограждение. Открыть движение по обеим сторонам этих мостов должны к началу нового учебного года.

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», – сообщает региональный минтранс.