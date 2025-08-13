На 66-м году жизни скончался врач-акушер-гинеколог Алексей Половинкин. Об этом сообщается в группе «Новомичуринская РБ» ВКонтакте.

Алексей Половинкин родился 14 июня 1960 года в селе Мамоново Пронского района Рязанской области. Закончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова. С 1986 года работал врачом акушером – гинекологом в Новомичуринской ЦРБ.

На 3-м курсе института Алексей внезапно заинтересовался техникой вышивки крестиком. Раздобыл схему вышивки и нитки мулине, начал вышивать. С тех пор вышивал по ночам. Большинство картин подарены жене, детям, внуку, друзьям и знакомым.

Вклад Алексея Половинкина в акушерство и гинекологию Пронского района отмечен Правительством Российской Федерации — он награжден Почетным званием «Отличник здравоохранения», его кандидатура как знак признания профессиональных заслуг была занесена на Доску Почета Пронского муниципального района Рязанской области.

«Алексей Алексеевич был не просто врачом, а настоящим ангелом-хранителем для многих женщин. Его преданность профессии, длившаяся более 39 лет в стенах Новомичуринской больницы, стала примером для всех нас. Он обладал редким даром — сочетать глубокие знания и опыт с безграничной человечностью и заботой. Его профессионализм, забота о пациентах и человечность оставили неизгладимый след в сердцах многих. Каждый день он приходил на работу с улыбкой, готовый встретить любые вызовы, которые ставила перед ним профессия», — делятся коллеги Алексея.

Выражаем соболезнования родным и близким Алексея Половинкина.