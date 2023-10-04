На 57-м году жизни скончалась рязанская поэтесса Дина Бурачевская

30 сентября ушла из жизни уроженка Рязани, поэтесса Дина Бурачевская. Ей было 56 лет.

Поэтесса родилась в Рязани, но, как пишет «Новая газета. Рязань», давно переехала в другой город.

В Рязани она окончила Музыкальное училище им. Григория и Александра Пироговых и работала преподавателем по фортепиано.

Дина Бурачевская стала автором сборников стихов («Салют из тысячи огней», «Как будто») и книг для детей («Полезные машинки», «Животные», «На ферме», «На море»).

Отец поэтессы – Игорь Бурачевский – историк, краевед, фотохудожник и журналист. Он также занимался историей спорта и есениноведением. Муж Дины Бурачевской в годы перестройки основал издания «Апрельский ветер» и «Улица Свободы».

Похороны поэтессы пройдут 5 октября в селе Пучково Московской области.