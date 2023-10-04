Среда, 4 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

На 57-м году жизни скончалась рязанская поэтесса Дина Бурачевская

7info 2
Фото: «Новая газета. Рязань»

30 сентября ушла из жизни уроженка Рязани, поэтесса Дина Бурачевская. Ей было 56 лет.

Поэтесса родилась в Рязани, но, как пишет «Новая газета. Рязань», давно переехала в другой город.

В Рязани она окончила Музыкальное училище им. Григория и Александра Пироговых и работала преподавателем по фортепиано.

Дина Бурачевская стала автором сборников стихов («Салют из тысячи огней», «Как будто») и книг для детей («Полезные машинки», «Животные», «На ферме», «На море»).

Отец поэтессы – Игорь Бурачевский – историк, краевед, фотохудожник и журналист. Он также занимался историей спорта и есениноведением. Муж Дины Бурачевской в годы перестройки основал издания «Апрельский ветер» и «Улица Свободы».

Похороны поэтессы пройдут 5 октября в селе Пучково Московской области.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах