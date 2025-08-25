На 53-м году жизни скончалась врач Новомичуринской больницы Ирина Петрова

25 августа на 53-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Ирина Петрова, врач скорой медицинской помощи Новомичуринской больницы. Об этом сообщает «Пронская газета».

Она закончила Скопинское медицинское училище, после чего в 1993 году устроилась на работу в отделение скорой медицинской помощи, где проработала 32 года. За время своей работы Ирина Петрова спасла немало жизней, оказывала медицинскую помощь в дорожно-транспортных происшествиях, больным во время пандемии ковида и многое другое.

«Коллеги будут помнить Ирину Николаевну как чуткого и отзывчивого человека, профессионала. Пациенты ценили ее за внимательное отношение и высокий уровень медицинской помощи», — отмечено в публикации.

За время своей профессиональной карьеры Ирина Петрова была удостоена множеством наград: почетный знак губернатора Рязанской области «За борьбу с COVID», благодарность министра здравоохранения Рязанской области, почетные грамоты и благодарности от администрации больницы.

Сочувствуем родным и близким Ирины Петровой.