На 5-й базе в Рязани обнаружили 7 граждан, не стоящих на воинском учёте

В Рязанской области проходят проверки соблюдения требований законодательства РФ по воинскому учету среди получивших гражданство России.

Сотрудниками военного комиссариата во взаимодействии с сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону и военной полиции МО РФ проведена очередная проверка соблюдения требований законодательства РФ.

По итогам проверки на территории оптовой базы № 5 г. Рязани выявлено 7 граждан, не стоящих на воинском учете. Им вручены повестки для постановки на учет в соответствующих военных комиссариатах.