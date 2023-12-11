Понедельник, 11 декабря, 2023
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На 5-й базе в Рязани обнаружили 7 граждан, не стоящих на воинском учёте

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В Рязанской области проходят проверки соблюдения требований законодательства РФ по воинскому учету среди получивших гражданство России.

Сотрудниками военного комиссариата во взаимодействии с сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону и военной полиции МО РФ проведена очередная проверка соблюдения требований законодательства РФ.

По итогам проверки на территории оптовой базы № 5 г. Рязани выявлено 7 граждан, не стоящих на воинском учете. Им вручены повестки для постановки на учет в соответствующих военных комиссариатах.

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