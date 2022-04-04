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Понедельник, 4 апреля, 2022

На 4 апреля в Рязанской области закрыты 7 мостов

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На 4 апреля в Рязанской области закрыты 7 мостов

7info

На понедельник, 4 апреля, для движения полностью закрыты семь мостов, сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

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Для транспорта и пешеходов недоступны 6 низководных, 1 наплавной мост.

Четыре сооружения закрыты на реке Пара: у населённых пунктов Летники Путятинского района, Красная Яблонька, Дмитриевка, Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского района.

Два моста через реку Хупта в Ряжске и деревне Норовка Александро-Невского района, а также мост через Цну у села Польное Ялтуново Шацкого района.

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