На 3-м этапе рязанского рыбатлона был поставлен рекорд по регионам

27 июля в жару под 30 градусов, уже привычную для этого лета, рязанский рыбатлон примерил на себе новое место – пикник-зону «Жили-были», что в 7 км от Рязани. На территории этой базы располагается весьма крупный Реткинский пруд, где и прошел 3-й рязанский этап.

На этих соревнованиях был, пожалуй, поставлен рекорд по регионам России, делегировавших своих представителей на рыбатлон: Рязанская, Московская, Тамбовская, Владимирская, Калужская, Калининградская области и Хакасия. Аж 7 регионов стартовали с надеждой поймать две заветные рыбки, но лишь 15 участникам суждено было их поймать за два часа отведенного по правилам времени.

Окунь, плотва и пескарь порадовали не всех, но в целом клев можно было назвать средненьким. Многие поймали по одной рыбке, и штрафной круг распределил все места. А главным героем весьма неожиданно стал опытный рязанец Сергей Пятков, давно уже не выигрывавший этап. Он смог первым поймать и первую, и вторую рыбу. Но финальный круг стал очень адреналиновым для него и для преследовавшего Сергея быстрого 60-летнего Дмитрия Пантюхина. Метров сто не хватило Дмитрию, чтобы догнать Сергея, который отдал себя целиком на беговом круге. Браво! Их разделило всего четыре секунды!

Бронза также весьма неожиданно досталась рязанцу Александру Никонову, очень редкому гостю на пьедестале. А среди девушек никому не оставила шансов набирающая ход по сезону Ольга Кованова из Рязани. Она причем стала 6-й среди всех стартовавших! Среди детей чемпионствовал житель Рыбного Никита Данилов. Призов вновь было очень много – более 30 человек получили свои подарки. Финальный 4-й поплавочный этап пройдет в Рязани 31 августа. Регистрация на него уже началась на сайте рыбатлона.