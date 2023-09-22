Пятница, 22 сентября, 2023
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На 22 улицах Рязани провели ямочный ремонт

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Фото: сайт администрации

Мэрия сообщила об итогах ямочного ремонта с 15 по 22 сентября.

Выбоины заделали на 22 улицах города: Лесная, Окская, Октябрьская, Мервинская, Лермонтова, Шевченко, проезд Яблочкова, Гагарина, 1-я Красная, Великанова, Халтурина, Кальная, Крупской, Семена Середы, 9-я Линия, Пирогова, 1-я Железнодорожная, Советской Армии, Черновицкая, дорога от Касимовского шоссе до школы №67 и Новоселов и в районе ЦПКиО. 

Общая площадь работ составила более 1500 квадратных метров.

На следующей неделе ямочный ремонт запланирован на улицах Шереметьевская, 3-и Бутырки, Семинарская, поселок Никуличи, Грибоедова, Гагарина, Маяковского, Бугровка, Горького, Чкалова, Старая дубрава, на тротуарах по улице Павлова и на путепроводе Московского шоссе.

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