Понедельник, 1 июля, 2024

На 2-м этапе рыбатлона под Рязанью ловили килограммовых африканских сомов

Автор: 7info

Опубликовано

Такого рыбатлона еще не было! 28 июня при серьезной жаре 75 рыбатлонистов собрались в Поярково в 50 км от Рязани, чтобы ловить необычную рыбу – африканского сома. Специально для рыбатлона в один из прудов местного карпового хозяйства было запущено более полтонны этого теплолюбивого усача.

Перед стартом судьями было принято решение в первый час лови засчитывать исключительно сома, карпа и линя. Всю остальную рыбу в водоеме, включая и традиционную для рыбатлона мелочь, засчитывали только после прошедшего первого часа. Но африканский сом весом до 1 кг не заставил себя долго ждать, и поклевки начались моментально после прихода рыбатлонистов на рыбнище. В плане помощи разрешено было использовать подсадчики, разложенные по берегу. Без них, бесспорно, с этим хищником было не справиться. Однако, сом рвал снасти, ломал удочки, срывался, в общем, адреналин в этот жаркий день зашкаливал.

На 2-м этапе рыбатлона под Рязанью ловили килограммовых африканских сомов
На 2-м этапе рыбатлона под Рязанью ловили килограммовых африканских сомов
На 2-м этапе рыбатлона под Рязанью ловили килограммовых африканских сомов

Первым рыбу поймал опытный рязанец Евгений Остроумов, но, как это часто водится в рыбатлоне, в итоге он финишировал далеко — лишь 27-м! А главными героями этого «африканского» рыбатлона в Поряково стали абсолютно новые люди! Победу праздновал рязанец Илья Дудник (24 мин 30 сек), 2 место – у жителя Луховиц Кирилла Шмарёва (34 мин 10 сек). Бронза – у рязанца Руслана Равилова (35 мин 27 сек). Двое из трех призеров участвовали в рыбатлоне впервые!

Среда девушек также грянула сенсация. Победу одержала дебютантка соревнований Мария Аникеева из Луховиц. Среди детей чемпион – Тигран Карапетян (Коломна). В итоге по два сома поймали очень много участников, а после первого часа ловли в зачет пошли и мелкие рыбешки, которые также клевали весьма активно. Призы в общем сложности получили более 30 человек. И многие участники сошлись во мнении, что это был самый крутой и необычный рыбатлон среди всех! Ну а после награждения всех ждала вкуснейшая уха от местного руководителя Кирилла Ерошина, который оказал глобальную помощь в организации и проведении 2-го этапа в Поярково.

 3-й этап рязанского рыбатлона пройдет 27 июля, место организаторы огласят совсем скоро. Все подробности и регистрация участников – на сайте рыбатлона.

На 2-м этапе рыбатлона под Рязанью ловили килограммовых африканских сомов
На 2-м этапе рыбатлона под Рязанью ловили килограммовых африканских сомов
На 2-м этапе рыбатлона под Рязанью ловили килограммовых африканских сомов
На 2-м этапе рыбатлона под Рязанью ловили килограммовых африканских сомов
На 2-м этапе рыбатлона под Рязанью ловили килограммовых африканских сомов

 

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