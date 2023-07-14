На 16 улицах Рязани провели ямочный ремонт

Как сообщает сайт городской администрации, на текущей неделе ямочный ремонт прошел на 16 дорогах Рязани.

Покрытие восстановлено на следующих участках: улица 1-я Железнодорожная, автодорога на поселок Борки, улица Л. Чайкиной, поселок Мехзавода, проезд Яблочкова, улица Бугровка, подъезд к школе №72, участок от Васильевского проезда до д. 51 корп. 1 по улице Новоселов, улица Вокзальная, улица Высоковольтная, Касимовское шоссе, улица Разина, Троицкий мост, улица Крупской и улица Матросова.

На следующей неделе ремонт будет проведен на улицах Дачная, Крупская, Бирюзова, поселок Мехзавода, поселок Борки, Первомайский проспект к дому 57 корп. 1, Тепличная, Высоковольтная, Ушинского и Татарская.