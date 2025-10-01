На 100-м году жизни скончался участник ВОВ, почетный гражданин Рязанской области Александр Осипов

29 сентября ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Рязанской области и Сасовского округа Александр Александрович Осипов. Об этом сообщила глава Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова.

Александр Александрович родился 18 марта 1926 года в Донецкой области, а в четыре года вместе с родителями переехал в Махачкалу. Он учился в училище связи, а в 1941 году, в возрасте 15 лет, был отправлен на Украину для восстановления связи. В 1943 году он служил в артиллерийском полку 133-й бригады в Абхазии и участвовал в боях за Одессу. В 1944 году его полк был переведён в Армению, на границу с Турцией.

В 1950 году Александр Александрович был демобилизован и долгие годы работал наладчиком на заводе кондиционеров в Баку. В 1991 году он переехал в Сасово.

Александр Осипов был ровесником Сасово и прошёл через суровые годы войны, проявляя стойкость и мужество поколения победителей.

Евгения Рубцова отметила, что его уход — это большая утрата для Сасовского округа. «Память о Герое будет вечно жить в сердцах тех, кто знал его лично, в рассказах о его подвигах и в том наследии, которое он оставил после себя. Потеря такого человека — большое горе и тяжёлое испытание. Но светлые воспоминания о нём всегда будут сильнее смерти», — подчеркнула она.