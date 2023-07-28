На 10 улицах Рязани прошел ямочный ремонт

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на прошедшей неделе ямочный ремонт прошел на 10 улицах Рязани.

Дороги были отремонтированы на улицах Соборная, Интернациональная (проезд к школе №58), Тепличная, Юннатов, Котовского, поселок Мехзавода, на подъезде к детским садам №№80 и 85 по улицам Островского и Стройкова, на улице Щорса и проезде Яблочкова.

Отмечается, что на следующей неделе ремонт пройдет на улицах Дачная, Бирюзова, Первомайский проспект (к д. 57 корп. 1), Ушинского, на проезде от Новоселов д. 5 до Тимуровцев д. 5 корп. 2, Михайловском шоссе, Чкалова, Шоссейном переулке, Гагарина, Стройкова, Высоковольтной, Семинарской, Полетаева и в поселке Солотча.