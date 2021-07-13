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Вторник, 13 июля, 2021
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На 10 центральных улицах Рязани отключат холодную воду 14 июля

Елена Лобанова
Информация об отключении воды
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В среду, 14 июля, в Рязани отключат холодную воду на 14 улицах в центре города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с аварией на водопроводе.

С 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Улица Кудрявцева, дома № 44, 48, 46, 39, 50, 58, 56;
  • Улица Пожалостина, дома № 5, 7, 9, 11, 15, 19, 4 (детский сад №20), 8, 8а, 8б, 12, 12 корп. 1, 14 — 18, 20;
  • Улица Первомайский проспект, дома № 13, 15;
  • Улица Чапаева, дома № 60, 60 корп. 1, 64;
  • Улица Маяковского, дома № 103, 64, 64а.

С 09.30 до 17.00 воду отключат в домах:

  • Улица Семена Середы, дома № 28/29, 11, 10, 14;
  • Улица Типанова;
  • Улица Шевченко, дома № 3, 7, 11;
  • Улица Дзержинского, дома № 23/10, 25/21, 27, 29/28, 30, 31/23;
  • Улица Первомайский проспект, дом № 27б.
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