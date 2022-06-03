На 1 мая рязанцы хранили на счетах в банках 184,4 млрд рублей

Жители Рязанской области на 1 мая 2022 года хранили на счетах в банках 184,4 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это на 6,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Динамика остатков средств была разнонаправленной: в январе и феврале жители региона больше снимали деньги со счетов, но уже в марте рязанцы вернулись к сберегательной модели. «Ставки по депозитам выросли, и люди, которые в конце февраля и в первые дни марта забирали средства из банков, стали их возвращать. Снижение было не просто компенсировано — депозитный портфель в итоге увеличился», — рассказывает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Рязанцы перераспределяли сбережения: если ранее увеличивался объем средств на текущих счетах (например, для повседневных безналичных расчетов), то затем жители области старались разместить деньги на депозитах, выбирая их как более выгодный инструмент для сохранения накоплений.

Почти 95% депозитного портфеля — это вклады в рублях. За год их доля увеличилась на 2,3%: ставки по вкладам в национальной валюте были значительно более привлекательными.