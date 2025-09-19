«Мы продолжаем выступать, трогая сердца тысяч людей. О чём ещё можно мечтать?» – Борис Саволделли о знакомстве с группой «Feelin’s», Есенине и грядущем концерте 

22 сентября в Рязанском Муниципальном культурном центре состоится концерт группы «Feelin’s» и итальянского вокалиста Бориса Саволделли, на котором артисты презентуют новый альбом «ЕсенинBlues» — третий альбом серии «ЕсенинJazz». Событие станет одним из открывающих для большого тура по России, включающего 21 город и приуроченного к 130-летию великого поэта. Возрастное ограничение: 6+.

Вот уже много лет россиян покоряет искусное сочетание лирики русской души, импровизации, старого итальянского джаза и авторских хитов, зажигающих сцену. В преддверии концерта информагентство 7info представляет интервью с Борисом Саволделли – харизматичным итальянским вокалистом и бессменным творческим спутником группы «Feelin’s».

– Для начала расскажите, как вы пришли в музыку?

– Я родился в семье музыкантов! Братья моего отца играли на трубе и саксофоне, да и сам он в молодости музицировал. В нашем доме всегда было полно инструментов — фортепиано, гитара, мандолина, аккордеон, самые разные духовые, — и у меня был к ним свободный доступ. Для меня все они были игрушками. Да и доступ к семейной коллекции пластинок был неограниченным: классические альбомы отца (в основном Верди, но также Бах, Бетховен, Шуман, Шопен, Стравинский, Мусоргский, Дворжак, Чайковский, Гершвин) и пластинки Элвиса Пресли моей мамы. Так что музыка всегда была частью моей повседневности.

В восемь лет я начал брать уроки игры на фортепиано, в четырнадцать — оперного вокала. Именно тогда я понял, что пение — это, наверное, та форма самовыражения, которая мне подходит больше всего. Я часто спорил со своей преподавательницей, потому что она хотела, чтобы я серьёзно занялся оперной карьерой, в то время как меня гораздо больше манил рок — особенно эпоха 70-х (King Crimson, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin). Лет в восемнадцать меня «осенило» джазом, после того как я услышал пару альбомов невероятного нью-йоркского джазового вокалиста Марка Мёрфи. Он стал моим личным героем и, по чудесному стечению обстоятельств, спустя несколько лет — моим учителем и наставником!

– А как вы познакомились с группой «Feelin’s»?

– Сначала я встретил Юлию Филину, директора группы, которая встречала меня на вокзале, когда я впервые приехал в Рязань. Тем же вечером я познакомился и с Геннадием Филиным, бэнд-лидером «Feelin’s». Это произошло до того, как я встретил остальных участников коллектива. В то время я гастролировал по России с сольным проектом, в котором с помощью электронных процессоров исполнял вокальные произведения в джазовых клубах и ДК вашей прекрасной страны.

Промоутер предложил мой концерт Геннадию, и его это заинтриговало. Он пригласил меня выступить в джаз-кафе «Фонтан», располагавшемся в прошлом в Муниципальном культурном центре. Концерт прошел прекрасно. После выступления, в ожидании поезда, что отвез бы меня в следующий город, Геннадий рассказал мне о своей группе «Feelin’s» и о идее создать проект, посвящённый поэзии Сергея Есенина. На тот момент я мало что знал о Есенине, но идея показалась мне захватывающей, и я пообещал подумать. Дальше — история: мы начали — и продолжаем по сей день — выступать в крупнейших концертных залах по всей России, трогая сердца тысяч людей. О чём ещё можно мечтать?

– Давайте еще немного окунемся в воспоминания. Что можете рассказать о вашем первом совместном выступлении? Когда оно состоялось и какие вы тогда испытывали эмоции?

– Наш первый концерт прошел как раз здесь, в рязанском МКЦ. Это было невероятно волнительно — грандиозная идея наконец обрела форму. Настоящий культурный мост между двумя столь важными мирами: русской и итальянской культурой, объединенными уникальным духом сотрудничества.

Музыка и искусство живут эмоциями. Если искусство не будоражит чувства, по-моему, его нельзя назвать искусством. И я верю, без ложной скромности, что наш проект полон чувств! Даже сегодня, после сотен концертов, многих тысяч зрителей и десятков тысяч километров, которые мы проехали вместе (Россия кажется необъятной итальянцу вроде меня!), каждый раз, выходя на сцену, мы чувствуем глубокий трепет, который публика схватывает мгновенно. Это своего рода «магический ритуал», повторяющийся каждым вечером — единение чувств между нами и залом. Каждый концерт — это незабываемый и уникальный опыт.

– Какой концерт, сыгранный совместно, вы назвали бы самым запоминающимся?

– Для меня нет какого-то одного запоминающегося концерта. Конечно, было захватывающе выступать в Москве на фестивале «Триумф джаза» Игоря Бутмана, и я мог бы назвать и другие такие моменты. Но, по-моему, по-настоящему значимо то, что мы из года в год представляем зрителям наш проект «ЕсенинJazz» — ежегодно обновляемый новым материалом — по всей России, и каждый вечер, как я уже сказал, происходит нечто волшебное, что делает его «особенным». Вот что я нахожу по-настоящему памятным!

– Давайте теперь поговорим о Есенине. Расскажите подробнее о своем знакомстве с ним. Какие стихи поэта вам особенно дороги?

– Как вы можете догадаться по моему имени «Борис», моя семья — особенно мама — всегда была глубоко связана с русской культурой. С юности она читала множество книг русских писателей (Борис Пастернак — в честь которого меня и назвали, — Александр Пушкин, Фёдор Достоевский, Лев Толстой, Антон Чехов, Николай Гоголь и Михаил Булгаков). Естественно, я находил многие из этих книг дома и сам их читал, влюбляясь в них.

Когда я встретил Геннадия Филина, я знал имя Есенина, но читал всего три или четыре его стихотворения. В плане поэзии моим «истинным героем» всегда был Маяковский. Проект Геннадия дал мне шанс глубже погрузиться в мир Есенина, изучить его биографию и критические эссе о его жизни и творчестве, увлечься его необыкновенным искусством, которое я теперь считаю одним из высших выражений русских духа и народа. Этот проект дал мне привилегию лучше понять Россию — страну, которая тепло принимала меня более десяти лет и которую я теперь по-настоящему считаю своей второй родиной.

– А что вам больше всего нравится в России и в Рязани в частности?

– Я вырос с «мифом» о России (благодаря моей маме), и жизнь дала мне шанс часто бывать здесь. Говорю это с большим уважением — потому что утверждать, что ты «знаешь» такую сложную страну, как ваша, всегда сложно, — но мне посчастливилось узнать, по крайней мере немного о вашей удивительной нации.

Для итальянца, увлеченного культурой, посещение вашей страны — уникальная возможность. Нация со столь богатыми историей и культурой, столь обширная (не забывайте, Италия — хоть я и люблю её — географически крошечная по сравнению с Россией), может вызывать только изумление.

Меня всегда очаровывал Советский Союз и его грандиозная индивидуальность. Каждый раз, когда я вижу архитектуру советской эпохи или натыкаюсь на графический дизайн того периода, я изумляюсь тому, насколько вы были продвинуты в то время. И всякий раз, когда я вижу что-то, связанное с космическими достижениями СССР (Гагарин был одним из моих героев с детства), я испытываю радость.

Рязань, как я уже много раз говорил, действительно ощущается как мой второй дом. Я бывал здесь так часто, что, возвращаясь, действительно чувствую, что возвращаюсь домой. Культурный центр, театры, сады — теперь они часть моего внутреннего пейзажа, как и озеро, на котором я живу в Италии (Озеро Изео, север Италии). Для такого человека, как я, который часто путешествует по миру по работе, это чувство «дома» ощущается вознаграждением. А ещё есть Константиново, которое я считаю одним из самых волшебных мест, где я когда-либо бывал! Там чувствуется присутствие Есенина. Я даже несколько раз останавливался на ночь в прекрасном доме моего друга Вадима, и когда мы с ним гуляем вечером по тропинкам, я почти ожидаю увидеть, как Есенин возвращается в свою любимую избу.

– Расскажите, чего нам ждать от предстоящего концерта?

Ждите НАСТОЯЩЕГО шоу! К нынешнему моменту наш международный проект стал прекрасным путешествием, в котором мы берем зал за руку и ведем его в наш мир ЭМОЦИЙ. Вы будете смеяться, вам будет весело, вы будете тронуты — а может, даже прослезитесь. Короче говоря, вы испытаете два часа единения и страсти! Это то, что мы стремимся дарить нашей аудитории на каждом концерте.

Вы будете петь вместе с нами, чувствовать живые ритмы, от которых будете пританцовывать в креслах, и слушать невероятно талантливых музыкантов, уходящих в зажигательные соло… Короче, вы будете ПРОЖИВАТЬ ЭМОЦИИ — это я гарантирую!

– Наконец, есть ли планы по развитию проекта «ЕсенинJazz»?

Проект «ЕсенинJazz» постоянно развивается! Каждый год мы добавляем новый материал — как итальянские песни, так и новые песни на стихи Есенина, — чтобы он оставался свежим и увлекательным даже для тех, кто уже слышал нас. И действительно, именно поэтому в концертных залах по всей России мы всегда видим и новых слушателей, и уже знакомые лица, возвращающиеся, чтобы открыть для себя то новое, что мы для них приготовили. В этот раз мы с группой «Feelin’s» представляем слушателям наш новый альбом «ЕсенинBlues», который вышел в издательской компании Игоря Бутмана.

Вот почему я горячо приглашаю всех моих «земляков» из Рязани (позвольте мне так вас назвать) прийти на наш концерт. Для меня будет огромной радостью снова порадовать вас и разделить позитивные, возвышающие эмоции с моими братьями из «Филинсов» и со всеми вами в зале.

Полина Иманова