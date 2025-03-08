«Мы поженились»: в Екатеринбурге патологоанатом изнасиловал 12-летнюю дочь своих друзей

Патологоанатом-кришнаит Сергей Окладников, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки в Екатеринбурге, оказался другом ее семьи, рассказал E1.RU отец пострадавшей.
Собеседник издания уточнил, что дети подозреваемого тесно общались с его дочерью.
Родители не были против, когда дочь попросилась к нему в группу «Сознание Кришны».
Вскоре стало известно, что мужчина создал с ребенком секретный чат. Затем девочка призналась, что они «поженились». Обряд провел знакомый Сергея за городом.
После случившегося девочка посещает психолога. Ей предстоит долгое восстановление.
Сергей попросил прощения у родителей, однако те не верят в его искренность.