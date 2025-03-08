«Мы поженились»: в Екатеринбурге патологоанатом изнасиловал 12-летнюю дочь своих друзей

Патологоанатом-кришнаит Сергей Окладников, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки в Екатеринбурге, оказался другом ее семьи, рассказал E1.RU отец пострадавшей.

Собеседник издания уточнил, что дети подозреваемого тесно общались с его дочерью.

«У нас с ним был много общих знакомых — врачей. Семью мы его хорошо знали, жену», — отметил отец девочки.

Родители не были против, когда дочь попросилась к нему в группу «Сознание Кришны».

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Вскоре стало известно, что мужчина создал с ребенком секретный чат. Затем девочка призналась, что они «поженились». Обряд провел знакомый Сергея за городом.

«Он же ей запудрил мозги, сказал: раз они теперь муж и жена, то им ничего не грозит и ей надо исполнять супружеский долг», — сказала ее мама.

После случившегося девочка посещает психолога. Ей предстоит долгое восстановление.

Сергей попросил прощения у родителей, однако те не верят в его искренность.