«Мы отыскали, возможно, последних ихтиозавров в мире»: Сергей Солонин — о том, как раскрывают тайны, которые хранит древнее рязанское море

Сетевое издание 7info продолжает проект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы познакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.

Село Малый Пролом, находящееся в окрестностях Шацка, прогремело на весь мир как кладбище вымерших акул и ящеров мезозойской эры. Что представляла собой современная Рязанская область в далёком прошлом, а именно во второй половине мелового периода? Как выглядело давно исчезнувшее море? Насколько оно было тёплым и глубоким? Кем были его обитатели? Исследованием этих вопросов в составе группы учёных занимается рязанский географ, сотрудник Приокского межрегионального управления Росприроднадзора по Рязанской области, преподаватель кафедры географии, экологии и туризма РГУ имени Есенина Сергей Солонин. Сергей стал новым героем нашего интерактивного проекта.

Почему он выбрал палеонтологию сферой своих научных изысканий? Как вышел на международный уровень? Какие находки прославили Рязанскую область в среде мирового научного сообщества? Об этом и многом другом рассказал Сергей в интервью корреспонденту 7info.

— Сергей, как вы решили связать свою жизнь с географией?

— Все идёт с детства. Я увлекался географией со школы, меня манила природа. Однажды на олимпиаде по географии в РГУ, когда почти все участники уже разошлись, ко мне подошёл преподаватель университета и поинтересовался, не хотел бы я связать свою жизнь с этой наукой и поступать к ним. Тогда и решил – пойду.

— Как получилось, что вы начали интересоваться древними организмами? Чем заманила палеонтология?

— Думаю, все дети, в особенности мальчики, играли в игрушечных динозавров. По телевидению шло множество документальных фильмов про существ, живших на Земле миллионы лет назад. И мне тоже это всё нравилось!

Причём изначально меня интересовала социально-экономическая география: развитие и размещение населения, производство в районах страны… Но всё это невозможно без природной составляющей. Как развивался мир? Какой он был раньше? Можно на основе этого предположить, какой будет вселенная через десятки, сотни лет? Я начал задаваться этими вопросами и искать ответы на них.

— Первые раскопки состоялись в Шацком районе в студенческие годы?

— Да, году примерно в 2017 в институте нам предложили поехать на практику на раскопки в карьер Малый Пролом в Шацком районе, местные жители не раз находили там ископаемые организмы. Конечно, я был в числе студентов, отправившихся изучать прошлое. На тот момент мы не подозревали, как проходят поиски. Уже потом, проконсультировавшись с коллегами, научились делать это профессионально, на должном уровне.

Для многих студентов раскопки оказались развлечением — вспомнить детство, порыться в песке… У меня же был другой подход.

В старших классах, в университете, приходя в книжный магазин, я пытался найти информацию о палеонтологических открытиях в нашем районе. Но безрезультатно. В книгах были сведения о находках в США, Европе, Китае. Были и сведения о России. Но что у нас, конкретно в Рязанской области? Кто здесь жил, что здесь было миллионы лет назад? Если этого нет, значит, нужно это изучить. Так я определился с темой моей магистерской диссертации.

— Как проходила работа над диссертацией? Это ведь был ваш первый научный материал в палеонтологии. Как определяли возраст находок? Кому принадлежат найденные ископаемые?

— Мы выезжали на карьер вместе с моим научным руководителем Алексеем Водорезовым, проводили раскопки. Большинство находок — останки ископаемых рыб, в том числе акул. В России очень мало специалистов, занимающихся этим направлением. Но они есть, именно к ним я и обратился за консультацией, отправил материалы, но ответа не дождался. Тогда я выложил фотографии найденных нами ископаемых на международный форум. Иностранные специалисты откликнулись.

— Знаю, что у вас не одна статья в соавторстве с зарубежными коллегами. Именно тогда наладили с ними контакты, на форуме?

— Для диссертации мне нужно было опубликовать статью, но я не хотел делать «отписку», тем более, когда есть возможность написать качественный материал со специалистами мирового уровня. Общаясь на форуме, один учёный познакомил меня с другим. Тот порекомендовал обратиться к следующему и так далее. Начали работать.

— Сложно общаться с людьми из другой страны? Всё-таки разные языки, разные менталитеты могут усложнить работу…

— Все эти люди — фанаты своего дела, мы горим этим, хотим работать, нам интересно, другие нюансы не имеют особого значения. Что касается языка, так совпало, что именно в тот период я начал глубже изучать английский язык, и общение с иностранцами стало хорошей практикой. Да и зарубежные статьи со знанием языка воспринимаются совсем по-другому. Сейчас я свободно читаю и понимаю, о чём идёт речь в материалах на английском.

Если вы планируете публиковаться в зарубежных изданиях, ваш труд должен также излагаться на иностранном языке, и онлайн переводчик тут не поможет.

— Что даёт публикация за рубежом?

— После написания статьи на английском языке и публикации в американском журнале находки, которые описываются в материале, будут известны мировому сообществу. Изучая определенный вид организма, специалисты скажут: «в России, в Рязанской области тоже это нашли». Они узнают о нас, о нашей стране, о том, что здесь находят интересные ископаемые.

Так расширяются знания о географии обитания вымершего вида, заполняется белое пятно в истории жизни на Земле.

К сожалению, опубликованные в России статьи сложно найти на международном уровне. Но когда в соавторстве у тебя именитый учёный с мировым именем, тот, кому доверяют, кого знают, значимость статьи возрастает. Например, мы опубликовали статью по птерозаврам в крупном научном журнале «Cretaceous Research» («Исследования мелового периода») в соавторстве с доктором наук Бенджамином Киром из университета города Упсала в Швеции. Это из ведущих в мире специалистов по вымершим морским рептилиям. Наши имена зарубежным учёным незнакомы. А его знают, поэтому на статью обратят внимание. О наших находках, о нашей стране, области станет известно мировому научному сообществу.

Прошли годы, и теперь уже ко мне обращаются иностранные учёные с просьбой перевести труды на английский язык, выступить соавтором, проконсультировать.

— Давайте перейдём к главному — к находкам. Об ископаемых, найденных в Шацком районе, известно теперь даже за рубежом. Малый Пролом становился объектом обсуждений на научных конференциях в Канаде, Польше. Расскажите, в чём ценность карьера и какие находки вызывают столь бурный интерес у мирового сообщества?

— Много миллионов лет назад на территории Шацкого района было море, оно отступило, оставив после себя мощную толщу песчаных отложений. И вот уже люди, заложив карьер для постройки дороги, вскрыли слой с останками древних морских обитателей, которых стали находить местные жители, загорая на пляже карьера. Информация в 2016 году дошла до ученых РГУ имени С.А. Есенина, и закипела научная работа. Сотни найденных зубов акул были идентифицированы до рода и вида, что позволило уточнить возраст шацкого песка. Изначально мы считали, что костеносный слой здесь относится к сеноманскому ярусу мелового периода, сформированному от 93,9 до 100,5 млн лет назад. Однако по находкам выяснилось, что в карьере представлен и более молодой слой — сантонский (86-83 млн лет). По нашему мнению, древнее море перемыло слои от позднего сеномана до позднего сантона, они перемешались, поэтому при раскопках в одном слое встречаются представители животного мира разных эпох, создавая ложное впечатление единовременного существования.

Сегодня нами доказано, что в позднем мелу Шацкий регион был одним из самых богатых в Европе по видовому разнообразию акул рода Ptychodus. Здесь найдено 8 видов акул этого рода. Из них три вида вообще впервые найдены и описаны на территории России именно в Малом Проломе – это птиходусы с видовыми названиями altior, mediterraneus и anonymus.

Раскопки позволили обнаружить и первых для Рязанской области летающих ящеров птерозавров и морского хищника мозазавра. Такие находки – большая редкость для России.

Исследования доказали, что среди обитателей древнего рязанского моря были плиозавры и плезиозавры. Мы отыскали, возможно, последних ихтиозавров в мире.

На Канадской конференции в Монреале обсуждались находки эласмобранхий — акул и скатов в Малом Проломе. По результатам исследований вместе с заведующим кафедрой географии, экологии и туризма Алексеем Водорезовым из РГУ имени Есенина, доктором палеонтологии из университета Цинциннати США Райаном Шеллом и профессором Робертом Ниедзвиедзким из Вроцлавского университета в Польше создали труд «Предварительный отчет о фауне эласмобранхий из верхнемеловых отложений Рязанской области Российской Федерации». На конференции мы рассказали о 34 видах акул и одном виде скатов, обитавших миллионы лет назад в Рязанской области. Роберт Ниедзвиедзкий в свою очередь сделал доклад «Открытие наибогатейшего комплекса ископаемых акул мелового периода в России» на конференции в Польше.

— В каких ещё регионах страны вы принимали участие в идентификации и поиске древних рептилий?

— Коллеги из Оренбургской области обращались за помощью. Вместе мы изучали ископаемый комплекс морских позвоночных позднего мела в поселке Аккермановка. В основном он был представлен хрящевыми (химеры и акулы), костными рыбами и морскими рептилиями (плезиозавры и мозазавры). Всего было идентифицировано 35 таксонов морских позвоночных: 3 таксона химер, 19 таксонов акул, 10 таксонов костных рыб, 3 таксона морских рептилий. Ряд таксонов впервые встречены в ископаемой летописи на территории России. ​Результаты опубликованы в журнале Cretaceous Research. Авторами статьи выступили специалисты из трех стран: России, Австрии и Германии.

Это исследование — отличный пример международного научного сотрудничества, сплочения специалистов из разных стран, позволяющего разрешать сложные задачи.

Перспективным местом стала Курская область. Последний раз она исследовалась ещё в XIX веке. Спустя 200 лет местные жители вновь взялись за изучение доисторического прошлого региона. Я выезжал с коллегами на место раскопок. Здесь впервые в Центральной России нашли самые молодые отложения морских обитателей палеогенового периода (от 66 миллионов до 23 миллионов лет назад – прим. ред.). В том числе найдены огромные зубы акулы Мегалодона (Otodus megalodon, тот самый гигант, герой множества фильмов ужасов – Ред.).

Сенсационная находка — остатки скелета древнего морского ящера ихтиозавра возрастом около 100 миллионов лет. Это первая находка целого скелета такого рода в Черноземье. Сейчас в связи с проведением СВО исследования временно приостановлены. Пока мы занимаемся описанием находок. Результаты планируем опубликовать в российском журнале. В перспективе, после проведения ряда выездов, новых обследований — публикация за рубежом. В любом случае на месте ещё нужно работать.

— Помимо описания находок из Курской области работаете сейчас ещё над чем?

— В 2023-м году ко мне обратился коллега из Японии: местные ученые нашли зубы акул из верхнемеловых отложений острова Хоккайдо. Вместе мы работали над их изучением. В 2024 году в итальянском журнале Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia была опубликована наша совместная статья о первой достоверной находке ископаемых остатков ковровой акулы рода Cederstroemia в Азии. Ранее эти акулы были известны только из Европы и Северной Америки. В работе мы рассмотрели отличительные особенности трех родов акул Cederstroemia, Cretorectolobus, Squatina, имеющих схожую общую морфологию зубов.

Впереди у Сергея Солонина новая ступень в научных изысканиях: главный редактор американского научного журнала обратился с предложением стать рецензентом статьи об ископаемых рыбах в Канзасе.

Анастасия Мериакри

ПРОЕКТ «ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» РЕАЛИЗУЕТСЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КВН» ПРИ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ НА ПЛАТФОРМЕ СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ 7INFO.

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА — РГУ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА И СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.