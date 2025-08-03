«Мы идем?»: Сладков задался вопросом после удара по мосту в Херсоне

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в телеграм-канале, можно ли считать атаку на мост в подконтрольном ВСУ Херсоне признаком скорого наступления ВС России.
Журналист отметил, что российские войска точным ударом разрушили объект, соединивший части города.
Он предположил, что таким образом командование группировки «Днепр» раздергивает противника на этом участке.
Военкор добавил, что недавно снимал тренировку высадки на незнакомый берег морпехов 61–й Киркинесской бригады на Черном море.