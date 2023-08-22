«Мы – граждане России»: почти три тысячи подростков получили паспорта в День государственного флага

Движение Первых провело новый этап Всероссийской программы «Мы – граждане России!», который приурочили ко Дню государственного флага.
В торжественной обстановке первые паспорта ребятам вручили представители органов исполнительной власти и сотрудники Министерства внутренних дел, при чьей поддержке проводится федеральная акция. Рязанская область вошла в число регионов, где паспорта одновременно получило наибольшее количество школьников.
Школьники по традиции исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине. Ребята пообещали быть достойными гражданами, преданно служить Отечеству, защищать интересы, безопасность и независимость России. Все подростки получили памятные подарки – обложку на паспорт с символикой Движения и значок Движения Первых.
Напомним, что программа Движения Первых «Мы – граждане России!», реализуемая при активной и всесторонней поддержке Министерства внутренних дел РФ, стартовала в этом году в День космонавтики. Одна из задач акции – это сделать день получения первого паспорта торжественным событием в жизни каждого подростка. Число талантливых ребят, желающих принять участие в программе продолжает расти. До конца года свои первые паспорта в торжественной обстановке получат свыше 150 тысяч подростков во всех 89 регионах страны.