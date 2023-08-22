«Мы – граждане России»: почти три тысячи подростков получили паспорта в День государственного флага

Движение Первых провело новый этап Всероссийской программы «Мы – граждане России!», который приурочили ко Дню государственного флага.

День Государственного флага Российской Федерации стал особенным событием для многих рязанских школьников, почти 200 ребят из 23 муниципальных образований региона получили свои первые паспорта, – отметила председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области Татьяна Косачева.

В торжественной обстановке первые паспорта ребятам вручили представители органов исполнительной власти и сотрудники Министерства внутренних дел, при чьей поддержке проводится федеральная акция. Рязанская область вошла в число регионов, где паспорта одновременно получило наибольшее количество школьников.

Школьники по традиции исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине. Ребята пообещали быть достойными гражданами, преданно служить Отечеству, защищать интересы, безопасность и независимость России. Все подростки получили памятные подарки – обложку на паспорт с символикой Движения и значок Движения Первых.

Напомним, что программа Движения Первых «Мы – граждане России!», реализуемая при активной и всесторонней поддержке Министерства внутренних дел РФ, стартовала в этом году в День космонавтики. Одна из задач акции – это сделать день получения первого паспорта торжественным событием в жизни каждого подростка. Число талантливых ребят, желающих принять участие в программе продолжает расти. До конца года свои первые паспорта в торжественной обстановке получат свыше 150 тысяч подростков во всех 89 регионах страны.