В последнее время одесситы резко изменили свое отношение к России, поскольку они устали терпеть беспредел киевских властей, рассказал « МК » местный житель.

По его словам, сторонников Владимира Заленского среди коренных одесситов можно пересчитать по пальцам.

«У одесситов сейчас надежда не на Трампа, а на Путина. Все, с кем я общаюсь, ждут прихода России. Потому как они понимают: только Россия сможет установить в городе прочный мир», – отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что многие одесситы не оплачивают коммунальные счета и ждут итогов СВО.

Кроме того, местные жители все чаще передают координаты российским военным.

«Все понимают: надвигается большая катастрофа. Если Одесса останется Украиной, она скатится в пропасть, а то и вовсе перестанет существовать», – сказал одессит.

Собеседник издания добавил, что без России славный город совсем зачахнет. При этом многие одесситы готовы ждать освобождения.