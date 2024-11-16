Суббота, 16 ноября, 2024
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«Мы готовы ждать!» Одесситы неожиданно изменили отношение к России

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В последнее время одесситы резко изменили свое отношение к России, поскольку они устали терпеть беспредел киевских властей, рассказал «МК» местный житель.

По его словам, сторонников Владимира Заленского среди коренных одесситов можно пересчитать по пальцам.

«У одесситов сейчас надежда не на Трампа, а на Путина. Все, с кем я общаюсь, ждут прихода России. Потому как они понимают: только Россия сможет установить в городе прочный мир», – отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что многие одесситы не оплачивают коммунальные счета и ждут итогов СВО.

Кроме того, местные жители все чаще передают координаты российским военным.

«Все понимают: надвигается большая катастрофа. Если Одесса останется Украиной, она скатится в пропасть, а то и вовсе перестанет существовать», – сказал одессит.

Собеседник издания добавил, что без России славный город совсем зачахнет. При этом многие одесситы готовы ждать освобождения.

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