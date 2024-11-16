В последнее время одесситы резко изменили свое отношение к России, поскольку они устали терпеть беспредел киевских властей, рассказал «МК» местный житель.
По его словам, сторонников Владимира Заленского среди коренных одесситов можно пересчитать по пальцам.
Он подчеркнул, что многие одесситы не оплачивают коммунальные счета и ждут итогов СВО.
Кроме того, местные жители все чаще передают координаты российским военным.
Собеседник издания добавил, что без России славный город совсем зачахнет. При этом многие одесситы готовы ждать освобождения.