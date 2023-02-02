МВД прокомментировало ситуацию с выдачей загранпаспортов нового образца

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала ситуацию с выдачей загранпаспортов нового образца.

Ранее стало известно, что приём заявлений на получение документов с электронным носителей информации приостановил портал Госуслуг.

По словам Ирины Волк, приём новых заявок подразделения МВД прекратили со 2 февраля по техническим причинам. Также она рассказала, как действовать заявителям.

Если человек ранее подал заявление на получение заграничного паспорта с электронным носителем информации и ему срочно нужно выехать за пределы России, можно получить заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины. Пошлину за выдачу загранпаспорта нового образца вернут.

— Для решения указанных вопросов следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подано через «Криптобиокабину» в МФЦ, — отметила Ирина Волк. — По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены.