МВД прокомментировало ситуацию с выдачей загранпаспортов нового образца

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала ситуацию с выдачей загранпаспортов нового образца.
Ранее стало известно, что приём заявлений на получение документов с электронным носителей информации приостановил портал Госуслуг.
По словам Ирины Волк, приём новых заявок подразделения МВД прекратили со 2 февраля по техническим причинам. Также она рассказала, как действовать заявителям.
Если человек ранее подал заявление на получение заграничного паспорта с электронным носителем информации и ему срочно нужно выехать за пределы России, можно получить заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины. Пошлину за выдачу загранпаспорта нового образца вернут.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram