Понедельник, 8 июля, 2024

МВД предложило выдворять мигрантов из России за нарушения ещё по 20 статьям КоАП

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: УМВД Рязанской области

Министерство внутренних дел Российской Федерации представило проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Цель этого законопроекта — расширить перечень административных правонарушений, которые могут привести к выдворению иностранных граждан из страны, а также усилить ответственность физических лиц за нарушения в сфере миграции.

В настоящее время выдворение как мера ответственности предусмотрено в 22 статьях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Оно применяется за различные нарушения, включая нарушение законодательства о свободе совести, противоправные действия, посягающие на здоровье и нравственность, такие как незаконный оборот наркотиков и пропаганда нетрадиционных ценностей, а также за некоторые другие деяния.

Законопроект предлагает ввести выдворение ещё в 20 статей КоАП. Большинство из них направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, а также на противодействие экстремистским проявлениям.

Существующие механизмы позволяют принимать меры по удалению иностранных граждан, виновных в совершении правонарушений, за пределы России. Однако помимо привлечения к административной ответственности, органам полиции также необходимо применять дополнительные процедуры, такие как вынесение решений о неразрешении въезда или о нежелательности пребывания, а в некоторых случаях — о депортации.

Предлагаемые изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чьё нахождение в стране нежелательно из-за их противоправной активности. Кроме того, для усиления превентивной функции административного наказания законопроект предусматривает повышение размеров административных штрафов для физических лиц, совершивших нарушения в сфере миграции.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Эксперт объяснил, почему прекращение огня выгодно сейчас только ВСУ

Основательница сети шаурмичных из Рязани потребовала запретить вертел

Владислав Головин не будет баллотироваться на допвыборах в Рязанскую Облдуму

Путин предложил выплачивать до 10 тысяч из маткапитала на школьные нужды

За ненадлежащий уход за питомцами могут начать штрафовать

В центре Рязани отключили электричество на 15 улицах

Не упусти шанс увидеть «Бурлеск» в Рязани: почему обязательно стоит попасть на финальные представления масштабного шоу?

В центре Рязани вновь не работают светофоры

В Рязани временно ограничат движение троллейбусов по Первомайскому проспекту

Смерть пропавшего неделю назад 71-летнего рязанца не носит криминальный характер

Накануне Дня семьи, любви и верности пара полицейских из Рязанской области сыграла свадьбу

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Эксперт объяснил, почему прекращение огня выгодно сейчас только ВСУ

Новости мира
Российские войска успешно действуют на всех участках спецоперации. В текущих условиях временное перемирие будет выгодно только ВСУ.

Основательница сети шаурмичных из Рязани потребовала запретить вертел

Новости Рязани
Предпринимательница предлагает готовить шаурмы безопасно: на грилях, жарящих поверхностях и в печах.

Владислав Головин не будет баллотироваться на допвыборах в Рязанскую Облдуму

Новости Рязани
Герой России решил продолжить военную службу.

Путин предложил выплачивать до 10 тысяч из маткапитала на школьные нужды

Новости мира
Средства родители смогут тратить на подготовку детей к новому учебному году.

За ненадлежащий уход за питомцами могут начать штрафовать

Новости Рязани
Возможная сумма штрафов для нерадивых хозяев уже известна.