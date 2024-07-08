МВД предложило выдворять мигрантов из России за нарушения ещё по 20 статьям КоАП

Министерство внутренних дел Российской Федерации представило проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Цель этого законопроекта — расширить перечень административных правонарушений, которые могут привести к выдворению иностранных граждан из страны, а также усилить ответственность физических лиц за нарушения в сфере миграции.

В настоящее время выдворение как мера ответственности предусмотрено в 22 статьях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Оно применяется за различные нарушения, включая нарушение законодательства о свободе совести, противоправные действия, посягающие на здоровье и нравственность, такие как незаконный оборот наркотиков и пропаганда нетрадиционных ценностей, а также за некоторые другие деяния.

Законопроект предлагает ввести выдворение ещё в 20 статей КоАП. Большинство из них направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, а также на противодействие экстремистским проявлениям.

Существующие механизмы позволяют принимать меры по удалению иностранных граждан, виновных в совершении правонарушений, за пределы России. Однако помимо привлечения к административной ответственности, органам полиции также необходимо применять дополнительные процедуры, такие как вынесение решений о неразрешении въезда или о нежелательности пребывания, а в некоторых случаях — о депортации.

Предлагаемые изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чьё нахождение в стране нежелательно из-за их противоправной активности. Кроме того, для усиления превентивной функции административного наказания законопроект предусматривает повышение размеров административных штрафов для физических лиц, совершивших нарушения в сфере миграции.