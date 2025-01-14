Музыкальный февраль в Рязанской филармонии: звонкие мелодии и незабываемые впечатления

Рязанская филармония приглашает рязанцев и гостей города на яркие музыкальные события в феврале. Этот месяц обещает порадует насыщенной и разнообразной программой.

Квартет имени Бородина (6+)

Когда: 4 февраля, четверг, 19:00

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Где: Зал камерной музыки

В составе: Николай Саченко (скрипка), Сергей Ломовский (скрипка), Игорь Найдин (альт) и Владимир Бальшин (виолончель).

В 2025 году квартету исполнится 80 лет.

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Голоса природы. РГСО (6+)

Когда: 9 февраля, воскресенье, 17:00

Где: Концертный зал

Под управлением художественного руководителя Сергея Оселкова и дирижера Александра Щурова.

Рязанский хор. К юбилею А. Аверкина (6+)

Когда: 10 февраля, понедельник, 19:00

Где: Концертный зал

Зрителей ждет концерт, посвященный юбилею А. Аверкина. В этот вечер исполнятся произведения, которые помогут почувствовать особенность музыки этого выдающегося композитора.

Певица Слава (16+)

Когда: 12 февраля, среда, 19:00

Где: Концертный зал

В новой программе «Ты услышишь меня» певица представит наиболее любимые зрителями песни, полные любви и ностальгии.

Любовь и страсть. Ансамбль «El Lobo proyecto» (6+)

Когда: 14 февраля, пятница, 19:00

Где: Концертный зал

зрители смогут насладиться выступлением одного из выдающихся представителей фламенко-сцены России Владимира Слободина и его ансамбля «El Lobo proyecto». Концерт станет настоящим погружением в мир испанской музыки, насыщенный импровизацией и экспрессией.

Музыкальная акварель. Светофорная история (0+)

Когда: 15 февраля, суббота, 11:00

Где: Зал камерной музыки

В зале камерной музыки пройдет необычный тематический концерт для самых маленьких. Дети смогут познакомиться с музыкой в исполнении артистов филармонии, а в конце мероприятия выразить свои чувства на бумаге.

РГСО. Солисты Московской филармонии (6+)

Когда: 15 февраля, суббота, 15:00

Где: Концертный зал

Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Сергея Оселкова.

Лауреат международных конкурсов: Леонид Железный (скрипка) и Василий Степанов (виолончель).

В программе:

И. Брамс. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром.

Р. Шуман. Симфония № 2.

Александр Розенбаум (6+)

Когда: 17 февраля, понедельник, 19:00

Где: Концертный зал

Александр Розенбаум — один из самых заметных представителей авторской песни, который пользуется широкой популярностью как в России, так и за ее пределами.

Российский слушатель знаком с Розенбаумом как с музыкантом, а читатели с радостью открыли для себя его поэтическое творчество.

Основные темы его произведений охватывают любовь к родной земле, подвиги в Великой Отечественной войне и судьбы людей из разных поколений. В своих стихах Александр затрагивает вечные вопросы добра и зла, войны и мира, а также любовь к женщине и к своей стране.

Константин Райкин. Самое любимое (12+)

Когда: 20 февраля, четверг, 19:00

Где: Концертный зал

Константин Аркадьевич Райкин – художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон», названного в честь Аркадия Райкина. Народный артист России, режиссер, обладатель Государственных премий Российской Федерации, четырежды лауреат Национальной премии «Золотая Маска», а также наград Фонда К. Станиславского, «Хрустальная Турандот», «Чайка», «Кумир» и «Триумф». Он также является ведущим «Высшей школы сценических искусств» и профессором.

Моноспектакль-концерт под названием «Самое любимое» представляет собой глубокую поэзию, переплетенную с личным опытом, рассказывая о воспоминаниях выдающегося театрального деятеля.

Мир Вивальди. La Follia (6+)

Когда: 23 февраля, воскресенье, 17:00

Где: Зал камерной музыки

Струнный ансамбль «Gli Uccelli» Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Рязанскому камерному хору — 10 лет! (6+)

Когда: 25 февраля, вторник, 19:00

Где: Концертный зал

Рязанский камерный хор: художественный руководитель Алексей Ракин

Рязанский губернаторский симфонический оркестр: художественный руководитель Сергей Оселков

Стас Пьеха (12+)

Когда: 26 февраля, среда, 19:00

Где: Концертный зал

Каждая композиция этого музыканта находит отклик в душах его поклонников. Обладая харизмой, талантом и искренностью, он не стремится к скандалам или провокационному образу. На протяжении многих лет он занимает уникальное положение на российской музыкальной арене.

Он выпустил несколько альбомов, снял свыше 15 видеоклипов и стал постоянным гостем телевизионных программ и ротируемых эфиров. Артист активно ищет новые эмоции и впечатления, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и конкурсных музыкальных проектах.

Не упустите возможность стать частью этих музыкальных чудес в Рязанской филармонии.