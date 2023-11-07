«Музыка и поэзия»: Камерный оркестр Рязанской области вновь порадовал слушателей

5 ноября в Центральной городской библиотеке имени C.А. Есенина прошел концерт «Музыка и поэзия». Выступал Камерный оркестр Рязанской области под руководством заслуженного работника культуры РФ Сергея Проскурина

Сергей Георгиевич — дирижер и композитор. На этом концерте рязанцы познакомились с его рождественскими кантатами. А еще современная музыка была представлена произведениями композитора из Швеции

Горана Агдура. Проскурин с ним дружен уже много лет. И сочинения Агдура были написаны специально для концерта, прошедшего в библиотеке.

И, конечно, известные мелодии Георгия Свиридова, Рихарда Вагнера, Франсиса Лэя и многих других растрогали публику. Потому что, пронзительные темы композиторов-романтиков нежно перекликались с лирической поэзией рязанских авторов. Евгений Маркин, Анатолий Сенин, Александр Архипов, а еще Татьяна Краснова и Валентина Калашникова. Это все мастера литературы, уже вошедшие в ее историю. А поэты Марина Цветкова и Людмила Дубчак — современные лица Рязанской писательской организации. Читали все стихи на вечере артистка Софья Мельник и режиссер Ирина Нечаева

А двое молодых авторов сами представили свое творчество — Ася Иванова и Вероника Милова. Обе они претендентки на вступление в Рязанское отделение Союза писателей России, которое в этом году празднует свое 65-летие. И концерт был посвящен, в том числе, и этому юбилею

По восторженным глазам было видно, что люди соскучились по настоящему поэтическому слову, где есть тоска и счастье, сострадание и боль. Поэзия и музыка дополняли друг друга. Нисколько не соперничая, а продолжая мелодии, рожденные вдохновенными сердцами творцов

Солировали в оркестре Ольга Дьяченко (скрипка) и Ольга Прокофьева (виолончель). Им отдельно были адресованы горячие аплодисменты зала. Много нового для себя открыли рязанцы на этом концерте, потому долго не хотели расходиться. Сердечно благодарили артистов за их прекрасный, благородный труд