Мужской камерный хор «Любомир» из Рязани — лауреат конкурса любительских творческих коллективов ЦФО

19 мая в Брянске состоялся конкурсный просмотр, в котором приняли участие 14 коллективов-финалистов из Ярославля, Рязани, Калуги, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Московской, Тамбовской, Тверской областей.

В ходе мероприятия были определены лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в Центральном федеральном округе. Решением высокопрофессионального жюри лауреатом в номинации «Академические хоры и вокально-хоровые ансамбли» и обладателем гранта на 2 миллиона рублей стал мужской камерный хор «Любомир» рязанского ДК «Приокский».

Оценивали исполнительское мастерство участников народные и заслуженные артисты Российской Федерации, деятели театрального искусства, профессора и доценты Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова и Российского института театрального искусства.

Учредителями конкурса являются Правительство Российской Федерации, Министерство культуры РФ. Организатором фестиваля выступает ФГБУК «Государственный Российский дом народного творчества им. В.Д. Поленова».

Напомним, рязанский мужской камерный хор «Любомир» успешно прошел первый этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, в котором приняли участие 269 коллективов – любительские театры, танцевальные цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры, получив грант на 75 тысяч рублей. По итогам конкурсных просмотров жюри отобрало 60 коллективов, которые попали в следующий этап и поборолись за гранты национального проекта «Культура».

II отборочный этап прошел в очном формате в апреле-мае в нескольких городах: Ставрополе, Новосибирске, Ижевске, Брянске и Санкт-Петербурге.

«Любомир» в этом году отмечает 22-летие творческой деятельности. Коллектив имеет большой репертуар, который включает в себя хоровые произведения русской и зарубежной классики, духовную, народную, а также современную музыку.