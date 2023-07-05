Мужскими трусами трижды забивалась канализация жилого дома в Рязани

— И смех и грех! — пишет автор поста. — В доме на улице Татарская 17. Третий раз забивается канализация. Вонь по всем подъездам стоит такая, что глаза слезятся. И третий раз из труб достают мужские трусы!!! Трусы!!! Ну как так то? Что с людьми не так?