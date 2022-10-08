Суббота, 8 октября, 2022
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«Мужик!»: В Ярославле разгорелся семейный конфликт из-за мобилизации

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Жительница Ярославля поругалась с мужем, который собрался пойти добровольцем на специальную военную операцию, сообщается в группе «ЯрБолталка» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина обратилась за советом, поскольку не может лично отговорить супруга.

«Перестали разговаривать с мужем из-за мобилизации. Дело в том, что я против, чтобы он шел добровольцем. А он так и рвется! Уже вещи собирает… Девочки, как его остановить?» – задалась вопросом горожанка.

Многие ярославцы не согласились с автором обращения. По их мнению, женщине повезло, что она вышла замуж за «настоящего мужика».

Некоторые предположили, что мужчина просто решил сбежать от семьи из-за накопившихся бытовых проблем.

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