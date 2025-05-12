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Происшествия

Мужчину зарубили на улице в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани зарубили мужчину. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор».

Происшествие произошло на улице Бирюзова. По информации очевидцев, зарубили пожилого мужчину. Убийцу увезли сотрудники полиции. На месте работают судмедэксперты.

Официальная информация не поступала.

Мужчину зарубили на улице в Рязани Происшествие произошло на улице Бирюзова. По информации очевидцев, зарубили пожилого мужчину.

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