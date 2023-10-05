Мужчину зарезали на глазах пятилетнего ребёнка в Екатеринбурге

В городе Екатеринбурге 40-летнего мужчину убили в собственной квартире. Внутри в это время находилась семья с пятилетним ребёнком, пишет портал E1.ru.

О случившемся на улице Самолётной на Уктусе журналистам рассказал местный житель. Следком пока официальных комментариев не дал.

По словам очевидца, в гости к погибшему мужчине приходил молодой человек с женой и ребёнком 5 лет. После их ухода сосед нашёл хозяина квартиры мёртвым. Мужчина лежал в луже крови.

— Вызвали полицию, скорую, тело увезли. Всех опросили, ищут семью, — рассказал E1.RU житель дома.

По предварительным данным, погибший жил один. Убили хозяина квартиры на глазах ребёнка и матери.