Мужчину угрожают взорвать гранатой после случайного звонка в интим-салон

Водитель погрузчика из Москвы пожаловался в полицию на угрозы со стороны неизвестного, пишет «Московский комсомолец».

По словам москвича, он позвонил по номеру, указанному в объявлении о продаже куртки «Аляска». Ответила девушка, представившаяся администратором интим-салона «Девушки по всей Москве». После этого мужчина прервал разговор.

Вчера 51-летнему москвичу на ватсап позвонил неизвестный и заявил, что тот своим звонком нарушил работу интим-салона. Разговор вновь был прерван, но пострадавшему стали приходить сообщения. В них были снимки паспорта и водительского удостоверения мужчины. Также прислана фотография руки, держащей гранату, и надпись «Ты труп».

Человек не на шутку испугался и пошёл в полицию. Злоумышленника ищут.