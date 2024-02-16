Пятница, 16 февраля, 2024

Мужчину угрожают взорвать гранатой после случайного звонка в интим-салон

Автор: 7info

Опубликовано

Водитель погрузчика из Москвы пожаловался в полицию на угрозы со стороны неизвестного, пишет «Московский комсомолец».

По словам москвича, он позвонил по номеру, указанному в объявлении о продаже куртки «Аляска». Ответила девушка, представившаяся администратором интим-салона «Девушки по всей Москве». После этого мужчина прервал разговор.

Вчера 51-летнему москвичу на ватсап позвонил неизвестный и заявил, что тот своим звонком нарушил работу интим-салона. Разговор вновь был прерван, но пострадавшему стали приходить сообщения. В них были снимки паспорта и водительского удостоверения мужчины. Также прислана фотография руки, держащей гранату, и надпись «Ты труп».

Человек не на шутку испугался и пошёл в полицию. Злоумышленника ищут.

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