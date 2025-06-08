Мужчину подозревают в краже садовой беседке в Скопине

В Скопине местного жителя подозревают в краже садовой беседки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Житель Скопина 46 лет обратился в полицию с заявлением о краже. Вернувшись домой с работы, мужчина заметил следы взлома окна. Пропала упаковка, в которой хранился в разобранном виде садовый павильон – небольшая беседка. Конструкцию мужчина купил недавно, приобрел для летних пикников.

В ходе опроса местных жителей сотрудники полиции узнали, что один из горожан похвастал приятелю, что за небольшую сумму приобрел с рук новый разборный павильон, еще в упаковке. Оказалось, что тот приобрел похищенную конструкцию. У покупателя узнали описание внешности продавца и изъяли украденное. Злоумышленника задержали. По предварительной информации, 44-летний житель Скопина приметил квартиру на первом этаже дома. Ему показалось удачным расположение одного окна, его от улицы закрывали деревья. Проследив за хозяином квартиры и выяснив его график работы, злоумышленник узнал периоды, когда в квартире никого нет. Выбрав подходящий момент, взломщик выставил оконное стекло и забрался в жилище. Упаковка с павильоном показалась ему подходящей добычей, и мужчина выбрался с ней наружу, а затем продал случайному знакомому.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.