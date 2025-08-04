Понедельник, 4 августа, 2025
19.3 C
Рязань
Происшествия

Мужчину, объявленного в федеральный розыск за неуплату алиментов, задержали в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

В Рязанской области задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

53-летнего жителя города Михайлова уличили в неуплате алиментов на содержание двоих детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Расследование завершили и направили в суд для рассмотрения. Однако обвиняемый скрылся от суда, тогда его объявили в федеральный розыск.

Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника – он прятался у знакомых. Его задержали. В скором времени мужчину передадут инициаторам розыска.

Отмечается, что мужчина злоупотребляет алкоголем. У него есть судимость за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Самые читаемые материалы

Новости России

Mash: в Дагестане жених сорвал свадьбу на 700 человек, дав невесте снюс

Жених в Махачкале дал невесте снюс и сорвал свадьбу на...
Новости России

«Мы идем?»: Сладков задался вопросом после удара по мосту в Херсоне

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в телеграм-канале, можно...
Общество

В селе Дубровичи размыло пляж на карьере «Аквамарин»

На кадрах видно, что сильный поток воды частично размыл песок на пляже. По информации рязанцев, «стена не выдержала напор воды с карьера».
Новости России

Южная часть Волгограда содрогнулась от мощного взрыва

Громкий звук потревожил жителей Красноармейского и Кировского районов Волгограда,...
Происшествия

Вражеские БПЛА сбиты в Рязанской области, обломки попали на предприятие

Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются.

Последние новости

Общество

Ливень и град: для Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Ночью 5 августа с сохранением до конца суток ожидается сильный дождь, гроза. В некоторых районах ливень и град. Порывы ветра достигнут 17 м/с.
Происшествия

Превышение уровня сероводорода фиксировали в Дашково-Песочне три дня подряд

Отбор проб воздуха постами ведется круглосуточно. Отслеживаются следующие компоненты: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, формальдегид, метан.
Общество

Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Рязани и области

Информация о вражеских беспилотниках на территории области за это время не поступала.
Происшествия

Человек упал в яму на месте проведения ремонтных работ в Горроще, работает скорая

В Горроще на пересечении улиц Высоковольтной и Весенней меняют трубы. В одну из ям упал человек. На месте происшествия работает скорая помощь.
Происшествия

Рязанский областной суд оставил Михаила Комарова под стражей

Ранее Советский районный суд отправил Комарова в СИЗО до 21 сентября 2025 года включительно. Журналист обжаловал арест. Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда.
Общество

Угроза атаки беспилотников объявлена в Рязани и области

Рязанцев просят укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Новости России

Юрист Русяев предупредил, что закрывать тамбур на замок без согласования нельзя

Устанавливать замок на тамбурную дверь без согласования с управляющей компанией или...
Новости России

На Урале мигрант зарезал военнослужащую, перепутав ее с женой

Магомедрасул Алидаров, которого обвиняют в убийстве 43-летней Ирины Артамоновой...