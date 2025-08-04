Мужчину, объявленного в федеральный розыск за неуплату алиментов, задержали в Рязанской области

В Рязанской области задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

53-летнего жителя города Михайлова уличили в неуплате алиментов на содержание двоих детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Расследование завершили и направили в суд для рассмотрения. Однако обвиняемый скрылся от суда, тогда его объявили в федеральный розыск.

Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника – он прятался у знакомых. Его задержали. В скором времени мужчину передадут инициаторам розыска.

Отмечается, что мужчина злоупотребляет алкоголем. У него есть судимость за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.