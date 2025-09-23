Вторник, 23 сентября, 2025
Происшествия

Мигранта лишили гражданства России за сексуальные действия в отношении его несовершеннолетней падчерицы

Анастасия Мериакри
Решением Управления по вопросам миграции УМВД российского гражданства лишен мужчина, осужденный за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

С 26 октября 2023 года действует Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28.04.2023, которым введён новый для законодательства институт прекращения гражданства Российской Федерации. Основанием для прекращения российского гражданства служит совершение указанного в данном законе перечня преступлений.

Так, в Управление по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области поступила копия приговора суда в отношении 45-летнего уроженца страны Средней Азии, осужденного по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Преступные действия злоумышленника, от которых пострадала его малолетняя падчерица, в 2023 году пресекли сотрудники полиции.

Мигранту, ранее проживавшему в одном из городов Рязанской области и получившему в установленном порядке гражданство Российской Федерации, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

В сентябре УВМ УМВД в отношении осужденного принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации на основании Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

После отбытия бывшим россиянином назначенного срока наказания стражи правопорядка обеспечат контроль за его выездом за пределы нашей страны.

