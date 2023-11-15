Среда, 15 ноября, 2023
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Мужчину изнасиловала сожительница отца с собутыльниками

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В Уфе следователи устанавливают обстоятельства группового изнасилования 33-летнего мужчины, сообщает ufa.kp.ru.

Пострадавший утверждает, что стал жертвой 40-летней сожительницы отца и двух её собутыльников 38 и 43 лет. По данным СМИ, инцидент случился в поселке Тимашево.

Пострадавший пришёл домой, где распивала спиртное компания из женщины и двух мужчин. Он собирался лечь спать, но «родственница» пожаловалась дружкам, что год назад до нее домогались, а потом изнасиловали. Пьяные товарищи сначала избили мужчину, а затем по очереди изнасиловали. Завершила экзекуцию с помощью бутылки дама.

По информации источника КП, злоумышленники задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц».

Привлекут ли к ответственности женщину, источник не знает.

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