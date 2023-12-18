Понедельник, 18 декабря, 2023
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Мужчину избили в подземном переходе и отобрали 250 тысяч рублей

7info
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В Москве задержаны подозреваемый в грабеже, сообщает телеграм-канал прокуратуры столицы. 

Двое злоумышленников 19 и 20 лет познакомились с 35-летним мужчиной. После совместного распития спиртных напитков, выбрав удобный момент, один из фигурантов напал на мужчину в переходе на ул. 1-я Тверская-Ямская, повалил его на землю, подверг избиению, после чего похитил имущество на сумму более 250 тыс. рублей.

Второй соучастник в это время наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы предупредить подельника о возможном появлении свидетелей либо правоохранителей.

Фигурантам предъявлено обвинение по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и с учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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