Мужчине с I группой инвалидности не выписали льготный рецепт на необходимый препарат

В Сасово мужчине с инвалидностью вернут деньги за приобретение лекарственных препаратов. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Мужчина 61 года, которому поставили инвалидность I группы, имеет право на льготное обеспечение лекарственными средствами в связи с имеющимся заболеванием. Однако его лечащий врач не выдал ему рецепт на необходимый препарат. Мужчина приобрел лекарство на свои деньги.

Инвалид обратился в прокуратуру. Сотрудники ведомства подали иск о взыскании с учреждения здравоохранения расходов и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора.