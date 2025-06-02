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Происшествия

Мужчине, который посадил за руль 8-летнюю девочку, грозит штраф

Анастасия Мериакри

В Рязани привлекли к ответственности водителя, который на окраине Рязани допустил ребенка к управлению автомобилем. Об этом сообщает УМВД России по области.

Рязанцы заметили ребенка за рулем легкового автомобиля, двигающегося по Солотчинскому шоссе на окраине города. Госавтоинспекция провела проверку по данному факту. Владелец автомобиля – 32-летний житель Рязанского района, который допустил к управлению своим автомобилем «Опель» 8-летнюю девочку. Его привлекли к административной ответственности по ч. 3 статьи 12.23, по ч. 2 статьи 12.37 КоАП РФ. Мужчине назначены административные наказания в виде штрафов в размере 3000 рублей и 800 рублей.  

На владельца автомобилем составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. За управление транспортным средством водителем, не имеющим водительских прав, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.

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