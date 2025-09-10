Мужчинам объяснили, кому надо молиться в поисках хорошей жены

Для удачной женитьбы мужчинам следует молиться апостолу Иоанну, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, святой учит истинной любви, которая проявляется в заботе и верности.

«Апостол Иоанн, любимый ученик Христа, научает нас подлинной любви — той, что выражается в готовности положить душу за ближних, в заботе и верности. Именно такой любви должен искать каждый мужчина, молясь этому великому святому о даровании благочестивой супруги», — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что особые покровители семьи — святые Петр и Феврония. Их жизнь, по словам депутата, является примером того, как мужская мудрость и твердость в вере, соединённые с женской любовью и терпением, способны творить чудеса. Поэтому мужчинам стоит обращаться к ним с молитвой об обретении мудрой и понимающей жены, которая станет настоящей помощницей.

Отдельное внимание Иванов уделил молитве перед иконой Божией Матери «Феодоровская». Этот образ традиционно считается покровителем женихов и невест.

«Многие поколения русских мужчин, начиная со святого князя Александра Невского, получали благословение на брак именно перед этой иконой. Пресвятая Богородица помогает выбрать ту единственную, с которой можно пройти жизненный путь в мире и согласии», — заключил депутат.

Ранее стали известны семь суеверий, связанных с православной церковью. Например, о том, что нельзя подбирать чужой крестик.

