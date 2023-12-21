Четверг, 21 декабря, 2023
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Мужчина, застреливший знакомого в Москве, получил 13 лет колонии

7info
Фото: t.me/moscowproc
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Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы. 

На основании представленных государственным обвинителем Дорогомиловской межрайонной прокуратуры доказательств суд признал 46-летнего Лему Ибрагимова виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Установлено, что 7 сентября 2022 года Ибрагимов находился в районе Новоарбатского моста в автомобиле, которым управлял его знакомый. В ходе беседы между мужчинами возник конфликт, в результате чего Ибрагимов, используя имеющийся у него пистолет, умышленно произвел семь прицельных выстрелов в потерпевшего, в том числе шесть выстрелов в области расположения жизненно важных органов — шеи и груди, от чего мужчина скончался на месте.

Ибрагимов задержан непосредственно на месте преступления.

С учетом позиции прокурора Дорогомиловский районный суд приговорил Ибрагимова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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