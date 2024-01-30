Мужчина застрелил соседа по гаражу из-за снега

В Асбесте мужчина застрелил соседа по гаражу из-за неубранного снега, сообщает телеграм-канал «Ural Mash».

По данным источника, инцидент случился в минувшее воскресенье. Мужчины и раньше скандалили так как один кидал снег от своего гаража к дверям второго.

Во время последней ссоры чистильщик, ругаясь с недругом и его женой, распылил женщине в лицо перцовку. Сосед в ответ ударил дебошира лопатой по голове.

Супруги направились в медпункт на автомобиле другого соседа по гаражу. Зачинщик конфликта достал из сейфа ружьё ИЖ-81 и поймал пару на выезде от гаражей.

Мужчина выстрелил в стекло автомобиля, пуля попала в его обидчика. Раненый умер по дорогу в больницу.

Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».