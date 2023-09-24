Воскресенье, 24 сентября, 2023
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Мужчина застрелил двух своих детей и брата жены

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Жуткий случай произошёл в р. п. Любино Омской области — мужчина застрелил двух своих детей, брата жены и покончил с собой.

По информации пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, преступление совершено вечером 24 сентября. 36-летний местный житель, поссорившись с женой на почве бракоразводного процесса, из ружья застрелил 27-летнего брата супруги, двух своих сыновей, 3 и 5 лет. После расправы стрелок совершил суицид.

30-летняя супруга с детьми 1 года и 7 лет сумела сбежать.

На месте происшествия работают следователи.

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