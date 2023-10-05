Четверг, 5 октября, 2023
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Мужчина зарезал соседа из-за шума и прогулок с собакой

7info
Фото: tyumen.sledcom.ru

В Тюмени 33-летний местный житель задержан за убийство соседа, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, преступление совершено вечером 30 сентября во дворе жилого дома на улице Пароходской. Задержанный во время очередного конфликта нанёс 25-летнему соседу 6 ударов ножом. Пострадавший скончался от полученных ран.

На допросе фигурант рассказал следователю: с соседом вновь произошел конфликт на почве систематического шума, доносящегося из квартиры потерпевшего и бесконтрольного выгула собаки.

Задержанный по решению суда арестован. Расследование продолжается.

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