Мужчина зарезал бывшую возлюбленную на пороге подъезда в Чите

В Чите 31-летний мужчина зарезал свою экс-девушку на пороге подъезда, сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, убийство совершено в микрорайоне «Царский», журналисты называют его спокойным и благополучным. Труп 35-летней женщины прохожие нашли в половине третьего ночи.

Убийцу правоохранители вычислили достаточно быстро, но задержать не сумели — мужчина совершил самоубийство.

По версии следствия, он не перенёс разлуки. Перед расправой с девушкой убийца написал в соцсети:

«Я тебя любил и буду любить вечно.. Многие не простят, но я устал. Мы будем вместе».

Сообщается, что у убитой осталась пятилетняя дочь.