Мужчина зарезал бывшую возлюбленную на пороге подъезда в Чите

В Чите 31-летний мужчина зарезал свою экс-девушку на пороге подъезда, сообщает телеграм-канал 112.
По данным источника, убийство совершено в микрорайоне «Царский», журналисты называют его спокойным и благополучным. Труп 35-летней женщины прохожие нашли в половине третьего ночи.
Убийцу правоохранители вычислили достаточно быстро, но задержать не сумели — мужчина совершил самоубийство.
По версии следствия, он не перенёс разлуки. Перед расправой с девушкой убийца написал в соцсети:
Сообщается, что у убитой осталась пятилетняя дочь.