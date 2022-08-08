Мужчина зарезал 21-летнюю девушку и сбросил труп с балкона в ковре

В Перми жестоко убита 21-летняя Валерия. Подробности сообщает «КП Пермь».

По данным СМИ, преступление совершено 4 августа. Обезумевший 26-летний молодой человек нанёс своей девушке 50 ударов ножом, завернул труп в ковёр, сбросил с балкона третьего этажа.

По одной из версий, преступление совершено из ревности. Девушка вернулась с моря, парень мог посчитать, что она завела курортный роман.

Вторая версия — молодой человек находился под запрещёнными веществами. Одна из знакомых Валерии рассказала, что Максим звонил ей, спрашивал, не видела ли подругу.

— Я ответила, что нет. Он сказал, что пришёл домой, увидел в квартире каких-то мужиков, убил одного из них, а тело завернул в ковёр, — цитируют девушку журналисты.

Позднее родители погибшей рассказали, что Максим избил девушку, сломал нос, а затем зарезал. Труп сбросил с балкона в ковре, чтобы увезти на машине, но не успел.

Как рассказывают знакомые Валерии, со своим молодым человеком Максимом она познакомилась два года назад. Родственники не приветствовали связь. Известно, что молодой человек родился в Верещагино, занимался промышленным альпинизмом.