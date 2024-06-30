Воскресенье, 30 июня, 2024

Мужчина задушил жену во время массажа в Петербурге

Автор: 7info

Опубликовано

Young woman receiving a back massage in a spa center. Female patient is receiving treatment by professional therapist.

В ночь на 30 июня в Санкт-Петербурге произошло трагическое событие. Житель района Парголово задушил свою жену во время массажа, а затем сам позвал полицию в квартиру, пишет «Фонтанка».

Около пяти часов утра наряд патрульно-постовой службы встретил 37-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что убил свою 41-летнюю супругу.

Когда полицейские вошли в квартиру, они обнаружили тело женщины со следами удушения. По словам мужчины, после полуночи он делал жене массаж. В какой-то момент, без видимых причин, он сдавил её шею руками и задушил. После наполнил ванну, перенёс тело, положил его лицом вниз и пошёл на улицу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан. У пары остался маленький ребёнок, о чём можно судить по страницам в социальных сетях.

Стоит отметить, что в 2019 году этот человек уже был осуждён за разбой, но избежал колонии благодаря решению суда о назначении ему принудительного лечения в психиатрическом диспансере.

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