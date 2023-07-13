Четверг, 13 июля, 2023
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Мужчина задушил полуторогодовалого ребёнка сожительницы из-за плача

7info

В Иркутской области 20-летнего мужчину обвиняют в убийстве ребёнка (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено утром 10 июля в посёлке Куйтун. Обвиняемый, находившийся наедине с полуторогодовалым ребенком сожительницы, из-за плача нанёс ему несколько ударов рукой по голове. Затем мужчина задушил мальчика руками.

На допросе задержанный признался в убийстве, показал, как расправился с ребёнком. Следствие просит суд поместить задержанного под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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