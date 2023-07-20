Четверг, 20 июля, 2023
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Мужчина задавил сына, направив машину в толпу людей — Следком

7info
Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего жителя села Усугли Тунгокоченского района. Мужчину обвиняют в совершении убийства общеопасным способом, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено 5 сентября 2022 года в селе Усугли. Обвиняемый во время конфликта получил удар по лицу от односельчанина. Желая отомстить, сел в автомобиль УАЗ и поехал за обидчиком.

— Увидев мужчину, стоящего с группой людей на улице села, водитель увеличил скорость автомобиля и направил его в группу людей, — описывает Следком дальнейшие события.

В результате наезда смертельные травмы получил 40-летний сын мужчины. Остальные люди не пострадали.

Во время следствия обвиняемый заявил: давить односельчан не хотел, у машины отказали тормоза. Экспертиза опровергла слова подсудимого.

Во время совершения преступления, по информации следователей, мужчина находился в состоянии опьянения.

Уголовное дело передано в суд.

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