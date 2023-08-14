Мужчина забил приятеля палкой и металлической трубой

В Магадане арестован обвиняемый в совершении убийства. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело в отношении мужчины завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, преступление совершено ночью 11 августа. Выпивавшие вместе мужчины поссорились. Во дворе частного дома на улице Новой 36-летний обвиняемый избил своего 42-летнего знакомого. Удары наносил, в том числе палкой.

После экзекуции на улице отнёс раненого товарища в дом и продолжил избиение металлической трубой. От полученной травмы головы и туловища пострадавший скончался на месте.

Убийца, осознав случившееся, самостоятельно пришёл в полицию.

По ходатайству следователя мужчину отправили под стражу.