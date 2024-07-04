Четверг, 4 июля, 2024

Мужчина внезапно распылил газ из баллончика в лицо женщине в Иркутске

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/mvd_38

В Иркутске полиция разыскивает человека, который распылил газ из баллончика в лицо женщине в торговом центре, сообщает телеграм-канал регионального УМВД.

Вчера в отдел полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение о происшествии. По предварительным данным, инцидент произошёл в зоне туалетов торгового центра. Мужчина внезапно распылил газ в лицо женщине. Пострадавшая утверждает, что у неё не было конфликтных ситуаций ни с ним, ни с другими посетителями торгового центра.

Сейчас медики оценивают вред, причинённый здоровью женщины. Оперативники и участковые уполномоченные полиции ищут скрывшегося участника инцидента.

Полиция призывает его самостоятельно явиться в отделение полиции № 5 в Иркутске для разбирательства.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить об этом по телефонам дежурной части: 21-69-40, 24-24-66 или 102.

Мужчина внезапно распылил газ из баллончика в лицо женщине в Иркутске
Фото: t.me/mvd_38

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