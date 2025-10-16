Мужчина в Петербурге склонял несовершеннолетних к наркотикам и насиловал 

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в Следкоме.

Следователь из отдела по Кировскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ведет уголовное дело против мужчины. Ему инкриминируют преступления по статьям: незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, изнасилование (два эпизода), совершение иных насильственных действий сексуального характера (два эпизода), половое сношение с несовершеннолетней (два эпизода), совершение развратных действий (три эпизода), склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств (пять эпизодов), получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, незаконное изготовление порнографических материалов, а также незаконные приобретение и хранение наркотических средств.

Согласно материалам следствия, обвиняемый с сентября 2023-го по январь 2025-го в офисном помещении на улице Маршала Говорова, а также в квартире на Ленинском проспекте склонял несовершеннолетних к совместному употреблению наркотиков. Кроме того, он совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности.

По ходатайству следствия мужчине назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент установлены четверо несовершеннолетних, пострадавших от действий фигуранта.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу призывает других пострадавших от противоправных действий обвиняемого обратиться по телефону 8 (812) 786-04-05 либо по адресу: Санкт-Петербург, улица Возрождения, дом 17 литера А.